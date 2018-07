Mordida de Suárez deixa apostadores felizes na Escandinávia

O portal de apostas Betsafe cobria na razão de 175 para um as apostas de que o uruguaio, duas vezes punido por morder, iria afundar os dentes em algum adversário durante o Mundial no Brasil.

Mais de 100 apostadores decidiram que valia a pena arriscar. Quando Suárez confirmou as expectativas e mordeu Chiellini no ombro no segundo tempo do confronto pelo Grupo D em Natal, o momento foi de comemorar.

Um vencedor, Jonathan Braeck, de Stenungssund, na Suécia, apostou 80 coroas suecas (12,04 dólares) que Suárez iria morder alguém, e o professor substituto de 23 anos agora deve receber 14 mil coroas como prêmio.

"Primeiro eu pensei em apostar um pouco mais, mas um amigo disse que eu estava somente desperdiçando dinheiro", disse um radiante Braeck ao jornal SportExpressen.

"Quando a Itália cresceu no jogo, nós sabíamos que ele poderia ficar um pouco maluco", acrescentou. "Eu não achava que ele ia morder, mas que iria fazer algo estúpido. Então ele fez a melhor coisa estúpida que poderia fazer."

O Betsafe confirmou o prêmio. "É com satisfação que podemos confirmar que nosso cliente ganhou 14 mil coroas porque Suárez de maneira impressionante mordeu um oponente - de novo", disse Patrik Oqvist, gerente de marketing da Betsafe, ao jornal. "Nós nos divertimos em criar essas apostas estranhas e é muito legal que um cliente tenha acertado."