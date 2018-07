Mordida de Suárez em Chiellini gera memes e piadas nas redes sociais

Faltou fairplay, sobraram piadas. A mordida do uruguaio Luis Suárez no zagueiro italiano Giorgio Chiellini em partida decisiva para suas seleções na Copa do Mundo foi o assunto no mundo do futebol nesta terça-feira. O episódio não foi inédito - o jogador já havia atacado colegas em campo outras duas vezes antes deste Mundial.

Agora, classificado para as oitavas de final, Suárez pode receber uma punição da Fifa pelo comportamento inexplicável. Para o bem humorado público da internet, um ímpeto selvagem ou vampiresco tomou conta do jogador, que virou meme. Veja como sua atitude repercutiu nas redes sociais.