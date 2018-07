Mordido, Corinthians encara a Portuguesa no Pacaembu

SÃO PAULO - Juntando a reta final do Campeonato Brasileiro de 2011, os amistosos de pré-temporada e os duelos oficiais neste início de ano, poucas equipes foram capazes de bater o Corinthians, o que dirá dentro do estádio do Pacaembu. Pois a Portuguesa, rival desta quarta-feira, 22, pela nona rodada do Campeonato Paulista, conseguiu ambos os feitos e não faz muito tempo. O 1 a 0 no amistoso de pré-temporada, em janeiro, foi o único revés corintiano até agora neste início de 2012.

E, embora não coloque a invencibilidade como uma das metas principais da equipe, o grupo do Corinthians tem se mostrado orgulhoso em ostentar desempenho que lhe dá o direito de ser classificado como um time difícil de ser batido, sobretudo no Pacaembu.

Esta é a motivação que Tite usa contra a Portuguesa. Para o técnico, pouca coisa do amistoso de um mês atrás pode servir de lição para esta partida. Mas manter a equipe com um zero na coluna das derrotas é uma motivação que o treinador tenta passar para seus atletas. "É como um desafio de desempenho e resultado. É desafiador a cada jogo manter desempenho e manter bom resultado. Nos últimos seis meses me parece que são duas ou três derrotas. E já temos oito, nove partidas sem perder neste ano. Isso é significativo sim", afirmou Tite.

Mas uma vitória contra a Portuguesa não está nos planos do treinador simplesmente por uma questão de orgulho. Na prática, derrotar um adversário que tem potencial para bater os seus rivais mais fortes, e ainda por cima em uma partida em que aparece como visitante, significa ficar mais perto da meta preestabelecida por Tite para o Corinthians no Paulistão. "Nosso objetivo é nos manter entre os quatro primeiros ou se possível em primeiro lugar. Isso dá vantagens no enfrentamento direto (na fase de mata-mata)".

O fato de jogar no Pacaembu como visitante é encarado pelo treinador corintiano como uma espécie de treino para jogos do Brasileirão. Para ele, durante o Paulistão as equipes menores não se dispõem a atacar o Corinthians no Pacaembu. Fato que, ele espera, a Portuguesa não repita.

Tite avalia que a equipe do Canindé, por ser a mandante, agirá da mesma forma que uma grande equipe de outro Estado agiria ao visitar o Corinthians. "Fora de casa se propõe mais jogo e tem mais espaço. No Pacaembu as equipes se retraem mais. Não acho que a Portuguesa será assim, mas isso é diferente de jogar contra Grêmio, Botafogo, porque eles vêm e agridem também. Nesse aspecto acho que será positivo para nós neste jogo".

PORTUGUESA X CORINTHIANS

PORTUGUESA - Weverton; Luis Ricardo, Rogério, Gustavo e Marcelo Cordeiro; Leo Silva, Guilherme, Maylson e Henrique; Raí e Danilo - Técnico: Jorginho.

CORINTHIANS - Júlio César; Welder, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Danilo; Willian e Liedson - Técnico: Tite

Árbitro - Leonardo Ferreira Lima; Horário - 22 horas ( de Brasília); TV - Pay-per-view; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).