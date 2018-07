Moreno promete Cruzeiro 'inteligente' no Independência

Mandante no segundo jogo da decisão da Copa do Brasil, o Cruzeiro será visitante nesta quarta-feira diante do Atlético Mineiro, no Independência. Focado em decidir o título do torneio nacional em condições mais favoráveis, o atacante Marcelo Moreno prometeu que o time será inteligente nesta quarta-feira, mantendo a sua postura e característica de toque de bola diante do rival.

"No início do jogo é saber o que fazer durante a partida. A posse de bola é fundamental. O que a gente puder fazer de surpresa, vamos aproveitar. Cada jogo tem a sua história. É mais um clássico, qualquer jogador quer estar em campo. É tentar fazer um resultado. Sabemos que temos o jogo de volta no Mineirão, onde somos fortes. Vamos tentar fazer um jogo inteligente no Independência, contra um rival que conhecemos bem. Vamos tentar fazer um jogo inteligente e maduro. É conseguir um resultado favorável, pois sabemos que temos um jogo importante no Mineirão", disse.

O título da Copa do Brasil pode marcar a consagração definitiva de Marcelo Moreno no Cruzeiro. Em sua segunda passagem pelo clube, o boliviano já igualou o espanhol Fernando Carazo como maior artilheiro estrangeiro da equipe, com 44 gols, e agora espera ser campeão da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro.

"Se conseguir os títulos que estamos tentando, tanto da Copa do Brasil e Brasileiro, sendo maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, será uma passagem significativa para mim. É continuar trabalhando para isso acontecer e ter essa lembrança para o resto da minha vida. É o que todo jogador quer. Todo jogador sonha em ficar na história do clube. Eu vou correr atrás para que isso possa acontecer", afirmou.