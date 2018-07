Moreno sente desconforto e não treina no Grêmio O atacante Marcelo Moreno não participou do treino desta quinta-feira no Grêmio, sentindo um desconforto na panturrilha direita, e poderá desfalcar a equipe tricolor na estreia do Campeonato Gaúcho, sábado, contra a Lajeadense, no Estádio Olímpico. O atacante boliviano naturalizado brasileiro foi substituído pelo argentino Miralles na atividade desta quinta-feira.