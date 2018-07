Morre, aos 71 anos, o médico e comentarista Osmar de Oliveira

Morreu nesta sexta-feira, aos 71 anos, o médico e comentarista esportivo Osmar de Oliveira. Doutor Osmar, como também era conhecido, estava internado em São Paulo desde 13 de maio, quando se submeteu a uma cirurgia para a retirada de tumor na próstata. Ele também sofria de problemas pulmonares.

Doutor Osmar foi médico do São Bento, em 1968. Trabalhou no Corinthians de 1969 a 1977 e na seleção brasileira de basquete.

Participou da cobertura de nove Copas do Mundo, oito olimpíadas e seis Jogos Pan-Americanos, além de vários campeonatos mundiais de diversas modalidades.

Um dos destaques de sua carreira foi a divulgação do doping de Ben Johnson durante os Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Foi dele também a narração do histórico título pan-americano com a seleção brasileira masculina de basquete.

Foi o responsável pelo departamento antidoping da Federação Paulista e médico do COB de 1980 a 1988.

Como jornalista, trabalhou em todos os canais abertos. Sua carreira teve início em 1978 na TV Gazeta. Em 1981, foi contratado pela TV Globo. Três anos depois passou para a TV Bandeirantes. Em 1986, foi contratado pelo SBT, onde permaneceu até 1989, quando se transferiu para a TV Manchete. Em 1992 retornou ao SBT, passando pelo extinto canal PSN em 2000. Sua última empresa foi a Rede Bandeirantes.