Morre argentino Ramos Delgado, ex-zagueiro do Santos

Ramos Delgado teve uma passagem vitoriosa pelo time brasileiro. Capitão da equipe, ele participou das conquistas do tetracampeonato paulista, do Torneio Roberto Gomes Pedrosa e da Recopa sul-americana. Ao todo, acumulou 364 jogos com a camisa santista.

Depois de se aposentar, o argentino coordenou as categorias de base do Santos até 2005. Em nota, a diretoria do clube lamentou a morte do seu ex-atleta. "É com grande pesar que o Santos Futebol Clube informa a morte do ex-zagueiro santista Ramos Delgado, nesta sexta-feira, por complicações de um mal de Alzheimer".

Ramos Delgado começou a carreira no Lanús, em 1953, e passou por River Plate e Banfield antes de chegar ao Santos. Pela seleção da Argentina, ele disputou duas Copas do Mundo, na Suécia, em 1958, e no Chile, em 1962. O ex-zagueiro encerrou a carreira na Portuguesa Santista, em 1973.