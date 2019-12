Morre Dona Salomé, torcedora símbolo do Cruzeiro

Faleceu na madrugada desta terça-feira Maria Salomé da Silva, mais conhecida como Dona Salomé. A torcedora símbolo do Cruzeiro, de 86 anos, estava internada desde o último domingo, quando teve um mal-estar no Mineirão, durante o jogo que decretou o rebaixamento da equipe mineira para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Dona Salomé precisou ser socorrida às pressas das arquibancadas na derrota por 2 a 0 contra o Palmeiras e foi levada de ambulância para o pronto-socorro no bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Em sua página oficial, o estádio Mineirão lamentou a notícia.

"Que notícia devastadora! Salomé é um símbolo. Alegria e fidelidade ao clube de coração. Sempre presente aqui no Mineirão e cheia bom humor e sorriso. Força para a família e amigos. Te amamos, Dona Salomé!."

Dona Salomé era presença constante nos jogos do Cruzeiro e, apesar de sofrer com problemas no coração, sempre acompanhava os jogos de seu time do coração. Seu falecimento causou uma grande mobilização virtual.

"Salomé se foi. A Nação Azul, agora, tem uma proteção divina ainda maior. O anjo que carregava as cinco estrelas no peito e com aquele sorriso bonito no rosto já não está mais entre nós", disse um torcedor. "Descanse em paz dona Salomé. Tenho certeza que a luz e alegria que carregava torcendo pelo nosso Cruzeiro irão permanecer juntinhas à você", postou outro.