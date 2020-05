Morre Eli Carlos, irmão mais velho de Silas, ídolo de Cruzeiro e Coritiba

Ídolo de Cruzeiro e Coritiba na década de 70, Eli Carlos morreu em Campinas, nesta sexta-feira, aos 66 anos. Ele era o irmão mais velho de Silas, ex-meia do São Paulo e que chegou à seleção brasileira nos anos 80 e 90. Ele estava em coma induzido desde 2018, quando sofreu uma parada cardíaca ao ser submetido a uma endoscopia e vinha sendo mantido vivo ligado a aparelhos.

O enterro foi no Cemitério Flamboyant, em uma cerimônia simples e reservada apenas à família devido à pandemia de coronavírus. Eli Carlos deixou esposa e duas filhas.

Eli Carlos Alberto Pereira, nasceu em Ribeirão Preto, em 19 de abril de 1954. Mudou-se cedo para Campinas, onde iniciou a carreira de jogador no Guarani. Logo se destacou como meia-atacante do time de Campinas (1970 a 1973). Era um meia talentoso, que atuava com a cabeça erguida e tinha boa presença de área. Extrovertido fora de casa, rapidamente, ganhou a fama de 'bad boy'.

Teve uma passagem rápida pelo Flamengo, mas entre 1975 e 1981 atuou no Cruzeiro, onde era ídolo, e também no Coritiba, equipe na qual é lembrado pelos torcedores.

No final de carreira, Eli Carlos vestiu a camisa de vários clubes do interior de São Paulo como Rio Claro, Comercial, Paulista, Francana e Ituano. Pendurou as chuteiras em 1987 no Palmeiras de São João da Boa Vista.

Após encerrar a carreira de jogador, aventurou-se como treinador. À beira do gramado, trabalhou pelo Guarani em duas oportunidades - 1988 e 1990 -, além de Francana, Uberlândia, Paulista, Bragantino, entre outros. Atuou também como comentarista da Rede Bandeirantes de rádio e TV.