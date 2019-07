Aos 78 anos, morre em São Paulo o jornalista esportivo Juarez Soares

O jornalista e comentarista esportivo Juarez Soares morreu nesta terça-feira, em São Paulo, aos 78 anos. Conhecido como China, ele iniciou a carreira na década de 1950 em emissoras de rádio do interior de São Paulo, para anos mais tarde começar a trabalhar em emissoras de televisão como Globo, Bandeirantes e, por último, na RedeTV!. Nos últimos anos, Juarez Soares lutava contra um câncer.

Natural de São José dos Campos (SP), ele iniciou na comunicação como repórter de rádio. Em 1974, teve a oportunidade de cobrir a primeira Copa do Mundo, na Alemanha Ocidental, pela Rádio Globo. Logo depois, Juarez recebeu o convite para trabalhar na TV Globo e participou de grandes coberturas internacionais, como dos Jogos Olímpicos de 1976, em Montreal, e nas Copas de 1978, na Argentina, e 1982, na Espanha.

Já no fim década de 1980, o jornalista passou a integrar a equipe da TV Bandeirantes, ao lado do lendário locutor Luciano do Valle. Juarez foi promovido na emissora ao cargo de diretor de esportes, com a missão de coordenar coberturas importantes da casa. Tempos depois, em meados dos anos 1990, passou também pelo SBT e Record. O último trabalho em televisão terminou em abril deste ano, na RedeTV!.

Além da carreira na imprensa, Juarez participou também da política do Brasil. Filiado ao PT, foi secretário de Esportes de São Paulo durante a gestão da prefeita Luiza Erundina e vereador de São Paulo. Também chegou a ser candidato a vice-prefeito de São Paulo na chapa de Paulinho da Força, em 2004.