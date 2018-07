Morre ex-jogador Chinesinho, ídolo no Palmeiras e Inter Morreu neste sábado o ex-jogador Sidney Colônia Cunha, que ficou conhecido como Chinesinho e foi ídolo no Palmeiras e no Inter. Ele completaria 76 anos no dia 28 de junho e sofria do mal de Alzheimer. Segundo informações do clube gaúcho, seu corpo será cremado em São Leopoldo (RS).