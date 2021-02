Morre ex-jogador e ex-treinador Lula Pereira no Ceará, aos 64 anos

Morreu, neste domingo, o ex-técnico e ex-jogador Lula Pereira, no Ceará, aos 64 anos, vítima de problemas cardíacos decorrentes de um AVC.

Lula Pereira nasceu em Olinda, Pernambuco, e começou sua carreira no futebol como zagueiro, tendo passagens por Sport, Santa Cruz e Ceará. No fim da década de 1980, iniciou sua trajetória como treinador, trabalhando em grandes clubes, como Flamengo, Paysandu, Portuguesa, Guarani, Figueirense, Avaí, América-MG e Bahia.

Leia Também Em tributo a Morro García, Godoy Cruz anuncia aposentadoria da camisa 18

Seu último trabalho no futebol foi em 2016, quando foi diretor de futebol do Ferroviário-CE. Entre suas conquistas estão três títulos do Campeonato Cearense (1989, 1990 e 1998) pelo Ceará, Campeonato Catarinense (1994) com o Figueirense, Campeonato Mineiro (2001) com o América-MG e o Candangão (2006) pelo Brasiliense.

No futebol paulista, Lula Pereira teve destaque no comando do União São João, de Araras, na conquista do Campeonato Brasileiro da Série B de 1996.