Morre ex-técnico da Inglaterra marcado por fracasso antes da Copa de 1994

Ex-técnico da seleção inglesa que ficou marcado por ter fracassado ao não conseguir levar o país para a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, Graham Taylor morreu na manhã desta quinta-feira, aos 72 anos de idade. O ex-treinador da Inglaterra, que ganhou admiração no seu país como comandante de Aston Villa e Watford, foi vítima de um suspeito ataque cardíaco, confirmou a sua família.

"A família está devastada com esta perda repentina e totalmente inesperada", lamentaram os seus familiares por meio de um comunicado sobre Taylor, que após a Copa do Mundo de 1990 foi contratado como substituto de Bobby Robson.

Então Taylor assumia com grande responsabilidade o cargo após a lenda do futebol inglês ter levado a seleção do seu país às semifinais do Mundial realizado na Itália. No seu primeiro grande desafio, o novo comandante conseguiu classificar a seleção para a Eurocopa de 1992, mas o time nacional caiu já na primeira fase da competição.

A partir dali, Taylor ficou altamente pressionado no cargo e depois amargaria o fracasso que marcaria sua carreira de técnico de forma negativa ao não conseguir classificar a Inglaterra para a Copa de 1994, na qual o Brasil acabou se sagrando tetracampeão mundial.

Naquela ocasião, o fracasso acabou ofuscando os outros feitos que Taylor obteve como técnico, posto com o qual conseguiu fazer o Watford sair da quarta divisão para a elite do futebol inglês, assim como conduziu o modesto time à decisão da Copa da Inglaterra. Depois disso, ele foi contratado pelo Aston Villa, no qual também impressionou ao levar o time para a elite nacional e na temporada seguinte conquistar um surpreendente vice-campeonato inglês em 1990.

Assim, conquistou prestígio para assumir a seleção inglesa naquele mesmo ano, antes de ser demitido em 1993, abalado pelo fracasso de não conseguir ir à Copa de 1994. Na sequência, voltou a acumular passagens como técnico novamente no Watford e no Aston Villa. Nos últimos anos, ele vinha trabalhando como comentarista em rádio e televisão para a emissora britânica BBC.