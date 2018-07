Morre filha mais velha de técnico do sub-20 e Flu decreta luto de três dias

O Fluminense informou nesta segunda-feira que a filha mais velha de Léo Percovich, técnico do time sub-20, morreu na noite deste domingo, em decorrência do acidente de carro sofrido no dia 16. Percovich, sua esposa e um filho do casal seguem internados, mas ainda sem previsão de alta.

A menina tinha 10 anos e estava internada desde o sábado passado, quando aconteceu o grave acidente. Uma outra filha de Percovich falecera no próprio local. O carro em que estava a família sofreu uma queda de cerca de 20 metros, ao cair de uma ponte na região de Santos Dumont (MG), na Zona da Mata.

No mesmo veículo, estavam Percovich, sua esposa e os três filhos. A filha de 10 anos estava em situação crítica no CTI pediátrico da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG), desde o acidente. Segundo o clube, o filho apresenta quadro estável, ainda internado no mesmo local.

Ex-goleiro do próprio Fluminense, além de Atlético-MG e outros clubes do Brasil, o uruguaio Léo Percovich e a sua esposa já deixaram o CTI do Hospital Albert Sabin - o casal e os filhos foram deslocados para locais diferentes após o acidente em razão da gravidade das lesões.

"Neste momento tão delicado e difícil, é importante agradecer a toda assistência, empenho, carinho e dedicação dados a família pelos funcionários da Santa Casa de Juiz de Fora e do Hospital Albert Sabin. O clube agradece, também, a todas as orações e apoio recebidos", registrou o Fluminense, em comunicado.