Morre fisioterapeuta que 'curou' Suárez para a Copa do Mundo

Pivô de uma das maiores polêmicas da última Copa do Mundo ao morder o italiano Chiellini, o atacante Luis Suárez quase não disputou o Mundial. O uruguaio sofreu grave lesão no joelho em maio e não conseguiu participar da estreia no Brasil. Só se recuperou graças ao fisioterapeuta Walter Ferreira, que faleceu de câncer na tarde deste domingo.

"Hoje se foi mais do que um amigo. Foi-se um lutador que, dia a dia, não apenas lutava por ele, mas por todos os outros. Nunca vou esquecer o que fizeste por mim, porque me ensinou muitas coisas na vida, às quais tenho muito presentes. Obrigado por me dar a possibilidade de jogar um Mundial. Nunca te vou esquecer", escreveu Suárez em sua conta em uma rede social.

O fisioterapeuta, que estava com 64 anos, foi homenageado também pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF), para quem trabalhava. "Um ser humano querido e valorizado por todos no futebol. Sem distinção de camisas, Walter trabalhou por décadas com os melhores jogadores do nosso país e foi reconhecido profissionalmente tanto no Uruguai quanto no exterior", comentou a entidade, em nota.