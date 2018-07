Morre Gylmar dos Santos Neves, goleiro bicampeão mundial com a seleção

SÃO PAULO - O goleiro bicampeão do mundo com a seleção brasileira nas Copas de 1958 e 1962, Gylmar dos Santos Neves, morreu na tarde deste domingo no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O ex-jogador havia sofrido um enfarte na última segunda-feira e estava em estado grave. O quadro era irreversível, de acordo com familiares.

Gylmar havia completado 83 anos na quinta-feira e já sofria de problemas decorrentes de um AVC, que deixou 40% de seu corpo paralisado. O ex-goleiro nasceu em 22 de agosto de 1930, em Santos, e começou a carreira no Jabaquara. O goleiro chegou ao Corinthians em 1951 -- a diretoria do clube estava interessada no meia Ciciá e Gylmar foi incluído na transação, como contraponto. No total, o arqueiro jogou dez anos com a camisa corintiana, entre 1951 e 1961. Fez 398 jogos pelo time do Parque São Jorge.

Depois de brigar com o presidente corintiano Wadih Helu, Gylmar se transferiu para o Santos, onde viveu sua melhor fase na carreira, conquistando o bi mundial com a equipe da Vila Belmiro ao lado de Pelé, Pepe e Coutinho. Pela seleção brasileira, o goleiro disputou 95 partidas oficiais, entre 1953 e 1969. Esteve em três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1966). Com ele em campo, em Copas, o Brasil só perdeu uma partida em 14 disputadas - a última, contra a Hungria, no Mundial da Inglaterra em 66.

Gylmar também foi campeão paulista de 1951, 1952 (Corinthians), 1962, 1964, 1965, 1967 e 1968 (Santos), do Rio-SP de 1954 (Corinthians), 1963, 1964 e 1966 (Santos), além de festejar as conquistas santistas do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1968) e da Taça Brasil (1961, 1962, 1963, 1964 e 1965).