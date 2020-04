Morre irmã de Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, após incêndio em Portugal

A irmã do técnico Jesualdo Ferreira, do Santos, morreu na última segunda-feira em decorrência de um incêndio ocorrido no prédio em que vivia sozinha, na cidade de Mirandela, em Portugal. Maria Manuela Ferreira tinha 80 anos.

De acordo com a imprensa portuguesa, a mulher havia conseguido sair de forma segura do local, mas decidiu retornar para pegar um molho de chaves, que abriam a porta principal do edifício. Maria Manuela não conseguiu sair do estabelecimento, que foi tomado por chamas.

O Corpo de Bombeiros da cidade conseguiu retirar a vítima local com vida, mas não a tempo de salvá-la. Maria Manuela morreu cerca de uma hora após dar entrada no hospital. Zulmira Ferreira, mulher de Jesualdo, lamentou a morte da irmã de seu marido: "Há dias nas nossas vidas em que não devíamos acordar. Não é justo".

O Santos desejou forças ao treinador e sua família, afirmando que toda a nação santista está com ele neste momento. "Desejamos muita força ao técnico Jesualdo Ferreira e família pelo falecimento de sua irmã, Maria Manuela Ferreira, na cidade de Mirandela, em Portugal. A nação santista está com você, professor", escreveu.

Até o momento, Jesualdo Ferreira não se pronunciou sobre a morte de sua irmã. Sob os comandos do português, o Santos lidera o Grupo A do Campeonato Paulista, que está suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus desde março. Devido à doença, o técnico cumpre isolamento social no litoral paulista.