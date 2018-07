Morre Joel Camargo, campeão do mundo em 1970 com a seleção

SANTOS - Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1970, o ex-zagueiro Joel Camargo morreu nesta sexta-feira, na Santa Casa de Misericórdia de Santos. O jogador, que tinha 67 anos, construiu a maior parte de sua carreira no clube da Vila Belmiro.

"O Santos FC lamenta o falecimento do ex-zagueiro Joel Camargo, que tantas alegrias deu ao torcedor santista. O clube presta suas sinceras condolências e sentimentos à família do ex-jogador", lamentou a diretoria santista, em nota oficial.

Nascido em Santos, Joel Camargo defendeu o time da sua cidade entre 1963 e 1970. Lá, disputou 309 jogos, marcou cinco gols e conquistou 14 títulos, sendo cinco troféus do Campeonato Paulista (1964/65/67/68/69), três do Rio-São Paulo (1963/64/66), quatro do Campeonato Brasileiro (1963/64/65/68), um da Recopa Sul-Americana (1968) e um da Recopa Mundial (1968).

Ele ainda esteve no grupo que faturou o Mundial Interclubes, em 1963, e na seleção brasileira que faturou o tricampeonato mundial em 1970. O zagueiro não chegou a entrar em campo naquela Copa. Antes da aposentadoria, ele ainda defendeu o Paris Saint-Germain, na França, por dois anos, o CRB (AL) e o Saad EC, de São Caetano do Sul.