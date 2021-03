Morre Manuel Bravo Saramago, ex-dirigente do Atlético-MG

O Atlético-MG decretou luto oficial pela morte do vice-presidente Manuel Bravo Saramago que atuou na gestão de Daniel Nepomuceno. Ele morreu vítima de infarto aos 76 anos nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Advogado, ex-desembargador e vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Bravo foi vice-presidente executivo no período de 2015 a 2017 no Atlético-MG.

O ex-dirigente lecionou disciplinas do direito e é autor de vários livros jurídicos. Também teve passagem como presidente do Conselho Deliberativo entre 2006 e 2007, além de ter sido membro do Conselho Fiscal no clube mineiro. O futebol em Minas não parou por causa da pandemia da covid-19. Os times devem fazer minuto de silêncio nas partidas do Estadual.

O corpo do dirigente atleticano será velado na tarde desta quarta em cerimônia restrita aos familiares. Figura importante na política do time alvinegro, Saramago foi homenageado pelo clube com a Medalha de Mérito do Conselho Deliberativo. Ele deixa a mulher Márcia Vargas Saramago e as filhas Lis e Renata.