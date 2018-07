Morre o jornalista Luiz Noriega, um dos principais locutores esportivos do Brasil

SÃO PAULO - Morreu na noite desta quarta o jornalista e locutor Luiz Noriega, ao 82 anos, vítima de uma infecção generalizada. Luis Noriega, pai do comentarista da SporTV, Maurício Noriega, era considerado um dos principais nomes da locução esportiva do Brasil. Luiz Noriega iniciou a carreira na Rádio Difusora, de Olímpia, interior de São Paulo, ainda na década de 1940. Nos anos seguintes, tornou-se um dos principais nomes do jornalismo esportivo nacional. Locutor, narrador e comentarista, foi integrante do programa Campeões da Bola da TV Gazeta e das equipes da TV Tupi e TV Cultura.

Mais recentemente, o jornalista trabalhou na Federação Paulista de Tênis, entidade da qual foi vice-presidente e atuava como assessor de imprensa. O corpo de Luiz Noriega está sendo velado na Beneficência Portuguesa desde a madrugada desta quinta-feira. O enterro estava programado para as 13h, no Cemitério São Paulo, em Pinheiros.