Morre Rildo, lateral-esquerdo de Botafogo e Santos nos anos 1960, em Los Angeles, EUA

Rildo Costa Menezes, lateral do Santos, morreu aos 79 anos neste domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, cidade onde residia desde 1977. O ex-jogador teve passagem de destaque pela equipe da Vila Belmiro entre 1967 e 1972. Jogou ao lado de Pelé. Em 1966, quando atuava pelo Botafogo, disputou a Copa do Mundo da Inglaterra pela seleção brasileira.

Rildo iniciou sua carreira no Sport do Recife, onde ficou até se transferir para o Botafogo, em 1961. No Rio, jogou ao lado de vários craques como Garrincha, Nilton Santos, Zagallo, Didi e Amarildo. Companhia de craques não faltou na carreira de Rildo. Quando chegou ao Santos, em 1967, jogou conheceu e se enturmou com jogadores de respeito no clube, além de Pelé, com Pepe, Coutinho e Clodoaldo.

Pelo Botafogo, Rildo conquistou os Campeonatos Cariocas de 1961 e 1962 e as Copas Rio-São Paulo de 1962 e 1966. O Rio-Sao Paulo era uma disputa acirrada entre os Estados mais rivais do futebol brasileiro. Pela equipe alvinegra da Baixada Santista, Rildo foi tricampeão paulista (1967, 1968 e 1969), além de vencer o Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968, que era como o Campeonato Brasileiro era chamado. No mesmo ano, ele também conquistou a Recopa Intercontinental e a Supercopa Sul-Americana.

Nossos sentimentos aos familiares e amigos desse grande ídolo que marcou época e deixou seu nome cravado na história santista. pic.twitter.com/0DJeRULFQE — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 17, 2021

Depois de deixar o Santos, Rildo passou pelo futebol potiguar e brasiliense e seguiu carreira nos Estados Unidos. Jogou por New York Cosmos, Los Angeles Aztec e California Sunshine. Também treinou equipes em território americano: California Emperors, Los Angeles Salsa e San Fernando Valley. O Santos usou suas redes sociais para lamentar a morte de Rildo. O clube alvinegro decretou luto oficial de sete dias.