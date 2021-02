Morre Segundo, pai de criação de Carlos Tévez

Segundo, pai de Carlos Tévez, morreu neste domingo. A causa da morte e a idade que ele tinha não foram informadas. Segundo era tio de Tévez, casado com Adriana, irmã da mãe do jogador, e era considerado pelo atleta como um pai por tê-lo criado.

De acordo com o jornal Olé, Segundo estava em um estado de saúde delicado desde o ano passado. No início de 2020, ele fez uma cirurgia no pescoço e, em meados de julho, foi infectado com o coronavírus e ficou internado na UTI por 45 dias.

O Boca Juniors se solidarizou com seu jogador. "O Boca Juniors lamenta a morte de Don Segundo, pai de Carlitos, e acompanha a família Tevez e seus amigos neste momento de tanta dor e tristeza. Muita força!", escreveu, nas redes sociais.

Tévez estava na relação de jogadores do Boca Juniors que enfrentaria o Newell's Old Boys fora de casa neste domingo, pelo Campeonato Argentino, mas foi liberado para se juntar à família neste momento difícil.