Morre técnico da Dinamarca campeã da Euro de 1992 Técnico da Dinamarca que se sagrou campeã da Eurocopa de 1992, Richard Moller Nielsen morreu nesta quinta-feira, aos 76 anos de idade. A notícia do falecimento, confirmada pelos familiares do treinador, foi lamentada pela Associação Dinamarquesa de Futebol, que já havia anunciado uma homenagem ao comandante no próximo dia 1º de março, com o ingresso do mesmo no Hall da Fama da entidade.