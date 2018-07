Morre técnico uruguaio campeão da Copa América de 95

Como jogador, Nunez se destacou no Nacional, de Montevidéu, e no Valencia, da Espanha. Em sua carreira de técnico, ele passou pelo próprio Valencia, pelo Atlético de Madrid, Tecos de Zapopan, do México, e pelo Al Nasr, da Arábia Saudita.

Nunez treinou ainda as seleções da Costa Rica e do Uruguai, na qual se sobressaiu ao faturar a Copa América sobre o Brasil em uma decisão por pênaltis em 1995 - empate por 1 a 1 no tempo normal. Favorita, a seleção brasileira vinha embalada pelo tetracampeonato mundial conquistado no ano anterior, nos Estados Unidos.