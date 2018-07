Morre tenor sul-africano que participaria do show de abertura da Copa

O tenor sul-africano Siphiwo Ntshebe, conhecido em seu país como "Pavarotti Negro" e que era um dos artistas escolhidos para participar do show de abertura da Copa do Mundo, morreu em decorrência de uma meningite, informou nesta quarta-feira, 26, a imprensa local.

"Não estamos completamente certos de todos os detalhes, mas Siphiwo foi internado no dia 16 de maio e contraiu meningite bacteriana", disse Keith Lister, representante da gravadora do artista.

O "Pavarotti Negro" tinha 35 anos e havia sido escolhido pessoalmente pelo ex-presidente da África do Sul e prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, para participar do evento de inauguração do Mundial.

Amigo pessoal de Mandela, com o qual aparece em seu site junto à reprodução de uma carta de felicitação que lhe foi enviada pelo ex-presidente, Ntshebe tinha formação clássica e recebeu bolsa do Royal College of Music de Londres, onde estudou de 2004 a 2007.

"Ele esteve na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tragicamente faleceu no começo da manhã de terça-feira", afirmou Lister. No show que será realizado na véspera da partida inaugural da Copa, Ntshebe apresentaria seu novo tema, "Hope".