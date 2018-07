Morre zagueiro campeão pelo Corinthians em 77 contra a Ponte Preta

O zagueiro Zé Eduardo morreu nesta quarta-feira, em Itu, em decorrência de um câncer, na cidade de Itu, interior de São Paulo. O defensor de 63 anos fez parte do time do Corinthians campeão paulista de 1977 sobre a Ponte Preta e atuou pelo time alvinegro por 179 jogos.

Zé Eduardo foi titular durante a maior parte da disputa do Campeonato Paulista de 77. Entretanto, ele não atuou no último jogo, do título, por estar cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Revelado pelas categorias de base do Corinthians, ele atuou no clube entre 1975 e 1980. Além da disputa do Paulista de 1977, outro momento marcante em que ele esteve presente foi na invasão ao Maracanã em 1976 e também foi campeão paulista em 1979 pela equipe alvinegra, justamente em cima da Ponte.

Desde 2008, Zé Eduardo sofrida contra um tumor ósseo. O Corinthians divulgou em seu site uma nota de pesar pelo falecimento do jogador. Leia abaixo:

O Sport Club Corinthians Paulista informa com pesar o falecimento de Zé Eduardo. O ex-zagueiro defendeu o Timão entre 1974 e 1980, tendo disputado 179 jogos e conquistado dois títulos: os históricos Paulistões de 1977 e de 1979. As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram confirmadas.

O Sport Club Corinthians Paulista deseja força à família neste momento tão difícil. Zé Eduardo, eternamente em nossos corações!