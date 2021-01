Morreu Zague, ídolo da década de 1950 do Corinthians e América, do México, aos 86 anos

Morreu José Alves dos Santos, um dos protagonistas do Corinthians da década de 1950, aos 86 anos, nesta terça-feira. Chamado de Zague por seus companheiros de campo e pela torcida alvinegra, o centroavante lutava contra o Mal de Alzheimer. "O Corinthians perdeu um ídolo nesta terça", lamentou o clube no Twitter oficial. Zague vestiu a camisa corintiana entre 1956 e 1961. Nesse período, ele participou de 242 partidas e marcou 127 gols. "Nossos sentimentos a parentes, amigos e fãs", escreveu o time do Parque São Jorge.

Zague fez sua estreia em um clássico com o Santos. Marcou dois, apresentando sua habilidade aos torcedores que acompanhavam a partida nas arquibancadas da Vila Belmiro. Naquela ocasião, o Corinthians venceu por 4 a 0. Sua fama não se restringiu ao solo brasileiro. Além do time alvinegro, Zague fez sucesso no América, do México. Lá, o centroavante foi campeão e artilheiro do Mexicano e conquistou por duas vezes a Copa do México.

Seu filho, Luís Roberto Alves, o "Zaguinho", seguiu os mesmos passos do pai. Jogou na base do Corinthians e vestiu a camisa do América. No México, o sucesso foi tamanho que ele até se naturalizou. Jogou por 11 anos no clube em que seu pai foi ídolo.

️ | José Alves Zague el Lobo Solitario. Un legado 100% americanista. Nunca volarás solo.#HistoriasDeGrandeza #LeyendaAmericanista pic.twitter.com/ONkopnxJTr — Club América (@ClubAmerica) January 19, 2021