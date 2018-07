Morte de irmão de Rafael Galhardo abalou o Santos, diz André

SANTOS - A morte do irmão do lateral-direito Galhardo, o também jogador Marcos, deixou o elenco do Santos abalado, segundo revelou nesta quarta-feira o atacante André. O garoto de 22 anos, que defendia o time do Tombense (MG), foi vítima de um acidente de carro, na terça, numa estrada do Rio.

"O grupo todo sentiu muito, porque o Galhardo é um cara que todo mundo gosta. Ele (Marcos) estava aqui na véspera do jogo com o Penapolense (disputado no domingo), brincamos muito com ele, porque eles eram muito parecidos", contou André, que disse ainda não ter conseguido falar com o companheiro.

Dispensado dos treinos por causa da morte do irmão, Galhardo virou dúvida para defender o Santos no clássico de sábado, contra o Palmeiras, pelas quartas de final do Paulistão. "Se ele não puder jogar, vamos buscar essa vitória e tentar dar um pouco de alegria para ele", disse André.

Já confirmado pelo técnico Muricy Ramalho como titular no clássico de sábado, André acredita que o fato de jogar em casa pode ser o diferencial do Santos. "Temos que usar nossa força aqui na Vila e se impor em nossa casa", afirmou o atacante. "O Palmeiras é forte e não podemos vacilar."

Para André, o Santos tem que entrar em campo concentrado e não pode cometer falhas se quiser vencer o clássico e avançar no Paulistão. "Não pode errar. Numa desatenção, o cara faz o gol. É um jogo de detalhe. É um jogo de muita atenção e não podemos errar", avisou o atacante.