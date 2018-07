Morte de jogador em acidente deixa Paulista de luto

"O Paulista Futebol Clube se solidariza com toda a família do meia Jorge Junior, falecido nesta quinta-feira em um acidente de carro nas proximidades de Brotas-SP. O atleta estava retornando para sua casa, na cidade de Getulina-SP após o treinamento desta quinta-feira", afirmou o clube em nota oficial, publicada no seu site.

O carro capotou várias vezes no acidente. A noiva de Jorge Júnior também estava no carro e está internada em um hospital. "O Paulista FC já se colocou à disposição da família do atleta para qualquer necessidade.O sepultamento de Jorge Junior será nesta sexta-feira às 17h30 na cidade de Getulina", disse o clube.

Jorge Júnior ainda não havia entrado em campo nesta edição do Campeonato Paulista. O jogador não foi relacionado pelo técnico Sérgio Baresi para a derrota por 3 a 1 para o São Paulo, em partida disputada na noite de quinta-feira, no Estádio do Morumbi. O elenco foi informado da morte apenas após a disputa do jogo.

O jogador tinha 22 anos. Antes de defender o Paulista, Jorge Júnior também havia passado na sua carreira profissional por Pão de Açúcar-SP, Grêmio e Camburiense-SC.