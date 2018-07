Morte de técnico inglês pode ter sido acidental A morte do técnico da seleção de País de Gales, Garry Speed, segue sem um motivo claro. O laudo do legista Nicholas Rheinberg, revelado nesta segunda-feira, aponta que ainda não é possível afirmar se Speed, morto em novembro passado, cometeu suicídio ou se ele se enforcou acidentalmente. O treinador, então com 42 anos, foi encontrado morto em sua casa em Chester, na Inglaterra, no dia 27 de novembro.