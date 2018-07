Mortes de torcedores afetam imagem do Brasil como organizador da Copa

ZURIQUE – O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, admite que as mortes de torcedores afetam a imagem do Brasil como organizador da Copa do Mundo e reconhece: não sabe ainda o que fazer. Del Nero diz que entre as opções a serem estudadas está a criação de listas negras de torcedores que não poderão entrar nos estádios por mais de uma década, e a volta das torcidas uniformizadas, controladas pelos clubes.

"Essas pessoas precisam ser banidas do futebol. Quem enfrenta a polícia é bandido e precisa ir para cadeia", disse o cartola que chegou hoje à Zurique para participar pela primeira vez como representante do Brasil na Fifa.

Ele reconheceu que ter duas mortes envolvendo torcedores a dois anos da Copa não é algo positivo. "Não é uma situação confortável", declarou. "Fica um peso para o País que vai receber o Mundial", disse. "Quando o País que vai receber competição internacional registra duas mortes, isso pesa", admitiu.

Del Nero não esconde que novas medidas terão de ser tomadas e alerta que uma nova legislação precisará entrar em vigor com certa rapidez, justamente para ter um novo marco antes da Copa de 2014 "Vamos aos órgão de segurança pública. Tem que se fazer alguma coisa a mais. O que eu não sei. Mas que possa ser punido efetivamente", disse, prometendo convocar uma reunião com várias entidades e governo para debater a situação após sua viagem à Suíça.

Outro projeto é a de reforçar mais a capacidade de investigação da polícia para permitir que se identifique os responsáveis por atos de violência e que seja elaborada por uma espécie de lista negra. Quem tivesse seu nome colocado nela ficaria impedido de entrar nos estádios por uma década e estaria fora da Copa de 2014. Para ele, essas pessoas não são torcedores. "São bandidos", disse.

"Em cada torcida organizada, existem cerca de 200 a 300 pessoas violentas", disse. No total, uma lista paulista teria cerca de 1,2 mil nomes. Hoje, a FPF conta com uma lista que não chega nem a cem pessoas e, para elevar o número seria necessário investimentos na área de inteligência para identificar os responsáveis. Mesmo o contrôle da entrada dessas pessoas seria difícil de realizar.

Uma das opções levantadas por Del Nero seria a volta das torcidas uniformizadas, criadas há décadas dentros dos clubes. A ideia é de garantir maior contrôle sobre as entidades. “Para fazer dessas torcidas, a pessoa teria de primeiro estar associada ao clube. Isso iria acabando com as torcidas organizadas", disse o cartola, alertando que o estabelecimento de torcidas organizadas se transformou "em um grande negócio".

Del Nero lembrou que a origem das torcidas foi justamente dentro dos clubes e que só foram expulsas quando os dirigentes passaram a não saber lidar com a oposição dentro do clube. "Vão precisar respeitar a oposição", disse. "Vamos trazer as torcidas para dentro de casa de novo", defendeu.