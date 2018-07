Mortes na Arena Amazônia repercutem em jornais estrangeiros

SÃO PAULO - Em menos de um mês, 4 operários morreram durante obras de estádios da Copa do Mundo no Brasil. No final de novmebro, dois trabalhadores faleceram em decorrência de um acidente na Arena Corinthians, um guindaste caiu sobre a estrutura do estádio. Em dezembro, um operário caiu de uma altura de 35 metros e morreu na Arena da Amazônia, hora depois outro trabalhador veio a falecer de infarto enquanto trabalhava nas obras do estádio. Estes episódios ganharam repercussão na mídia internacional. Jornais da Espanha, França, Inglaterra e Itália.