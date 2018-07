'Morumbi deveria ser dinamitado e reconstruído', diz vice do Corinthians

SÃO PAULO - Vice-presidente eleito do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg respondeu as críticas que Carlos Miguel Aidar, candidato à presidência do São Paulo, fez ao Itaquerão e não poupou o estádio do rival.

"Até quem é pobre de espírito tem direito de visitar um grande estádio, não aquele negócio antiquado, que precisa ser dinamitado e reconstruído. É uma postura elitista e arrogante, mas não deveria surpreender ninguém", afirmou em entrevista à Rádio Globo.

Aidar criticou a distância do estádio, palco da abertura da Copa do Mundo, e também citou a grande participação que a construtora Odebrecht possui no empreendimento.

"A dor de cotovelo de dizer que um imóvel hipotecado não pertence ao dono é ridícula", concluiu Rosenberg, apontando que a arena será integralmente do clube quando todos os pagamentos forem efetuados.