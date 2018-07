Morumbi lotado dará força ao São Paulo contra o Corinthians, dizem jogadores

O elenco do São Paulo vê na torcida que estará no Morumbi a sua principal motivação para vencer o Corinthians no próximo domingo e, consequentemente, sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos e a expectativa é de nova quebra de recorde de público no torneio.

Para Lugano, o apoio dos torcedores fortalece o time. "O Morumbi naturalmente é um estádio emblemático. E, quando está lotado, ele se torna ainda mais imponente. Com o torcedor ao nosso lado, jogando junto com o time, o São Paulo se torna ainda mais forte."

O goleiro Sidão espera uma vitória para devolver a alegria aos torcedores são-paulinos. "O torcedor é especial, fundamental. Estão fazendo toda a diferença. Para coroar o que eles têm feito por nós, temos que sair desta situação para que eles fiquem aliviados e sejam os tricolores felizes como sempre foram."

Para o volante Petros, a torcida atua como combustível dos esforços de recuperação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O time está na 17ª posição, com 27 pontos. "É motivo de orgulho, mas também de combustível, saber da importância de ganhar por eles. Tenho batido nessa tecla sempre, torcedor tem sido o grande responsável por esse espírito de atitude, por essa mudança, e vamos sair disso logo por eles."

O São Paulo é responsável pelos três maiores públicos da edição atual do Brasileirão. Já levou mais de 51 mil torcedores para o jogo contra o Grêmio (1 a 1, em 24 de agosto), 53,6 mil para o duelo contra o Coritiba (derrota por 2 a 1, em 3 de agosto) e mais de 56 mil para a partida contra o Cruzeiro (vitória por 3 a 2, em 13 de agosto).

Por causa de shows que serão realizados no Morumbi, o time terá apenas mais dois jogos no estádio depois do clássico: contra o Sport, no dia 1º de outubro, e contra o Bahia, na última rodada do torneio, no dia 3 de dezembro. No intervalo, mandará seus jogos no Pacaembu.