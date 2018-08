Morumbi lotado é trunfo do São Paulo para seguir no topo

Apesar do empate em 1 a 1 com o Paraná, na noite da última quarta-feira, não ter sido o resultado esperado por todos no São Paulo, a expectativa de encarar o Ceará, neste domingo, dentro de um Morumbi lotado, já serviu de motivação para o time, que ainda lidera o Campeonato Brasileiro apesar da aproximação do Internacional – está um ponto à frente (42 a 41).

"Temos que pensar em domingo, um jogo em casa, onde a torcida vai lotar o Morumbi. Temos que estar focados para ganhar e manter a liderança. Vamos voltar para São Paulo com um ponto, que também é importante. Claro que eu queria os três pontos, mas vamos ver pra que vai servir esse ponto de hoje no final", disse o técnico Diego Aguirre, ainda em Curitiba.

Na quarta, o clube havia anunciado que 52 mil ingressos para o duelo das 11h de domingo contra os cearenses já haviam sido comercializados e não seriam mais vendidos em pontos físicos, apenas pela internet. No fim da noite desta quinta, alguns torcedores relatavam nas redes sociais problemas para encontrar bilhetes disponíveis no sistema online, o que só faz crescer a probabilidade de o São Paulo bater o recorde de público no País nesta temporada.

A marca atual pertence a um Fluminense x Flamengo realizado no dia 7 de junho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Brasileiro: 59.987 torcedores pagaram para ver o clássico carioca no Distrito Federal. Já o maior público atraído pelo São Paulo na temporada foi o do duelo com o Corinthians, disputado em 21 de julho, que contou com a presença de 58.624 fãs tricolores (os clássicos na capital paulista são realizados com torcida única por determinação do Ministério Público).

Ao longo de todo o ano, por sinal, os são-paulinos têm comparecido em bom número ao Morumbi (confira ao lado todos os públicos registrados em 2018 no estádio).

Se forem levados em conta os números apenas do Campeonato Brasileiro, o clube apresenta média de 33.068 pessoas a cada exibição em casa. Só o Flamengo (47.876) fica à frente. O terceiro na lista é o Palmeiras, com média de 30.106 fãs por duelo

Invicto no Morumbi no Brasileirão

Além de liderar o campeonato, o time de Aguirre ainda não decepcionou seu torcedor. Em nove confrontos disputados no Morumbi, o São Paulo venceu sete e empatou dois. A segunda boa notícia é que, após o Ceará, a equipe fará mais uma partida em casa, diante do Fluminense. Enquanto isso, o Internacional vai ter um confronto no Beira-Rio (pega o Palmeiras no domingo) e um fora de Porto Alegre (contra o Cruzeiro, no Mineirão).