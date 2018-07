Morumbi terá arquibancadas a R$ 10 até fim do Brasileiro

SÃO PAULO - A diretoria do São Paulo resolveu agir para tentar resgatar a torcida e estabeleceu que todos os ingressos de arquibancada custarão R$ 10 até o fim do Campeonato Brasileiro. A medida tenta motivar os torcedores a irem ao Morumbi apoiar o time, atual vice-lanterna da competição e que vive a crise mais grave de sua história.

A medida foi anunciada no site oficial do clube, que derrubou os preços das cadeiras laranja, laranja premium e amarela para R$ 20. Os setores térreo Visa P03 e P18, por sua vez, serão comercializados a R$ 30. Segundo a página do clube a medida está "atendendo aos pedidos dos são-paulinos, que mobilizaram as redes sociais nos últimos dias".

Os sócios-torcedores terão desconto ainda mais radical e pagarão apenas R$ 2 para a arquibancada. Os Sócios Torcedores do plano Premium, com direito também à compra de cadeiras laranja, laranja premium e amarela, pagarão R$ 10 nesses setores e R$ 15 no Térreo Visa P03 e P18. Para garantir o benefício, o sócio-torcedor precisa estar em dia com seus vencimentos.

A nova política de preços já vale para a partida desta quinta-feira contra o Atlético-PR. Os torcedores que tiverem adquirido seus ingressos físicos pelo valor anterior poderão ser ressarcidos e precisam levar o ingresso físico na quarta-feira das 10 horas às 22h30 na bilheteria 1, ou então a partir de sexta diretamente no departamento financeiro, que atende em horário comercial. A entrada é pelo portão 4.