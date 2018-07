Morumbi terá 'setor popular' também no Paulistão

SÃO PAULO - Depois de anos defendendo a majoração do preço dos ingressos, o São Paulo decidiu implantar de vez o "setor popular" no Morumbi. Nesta quinta-feira a diretoria comemorou ter conseguido, junto à Federação Paulista, a autorização para manter os ingressos a R$ 10 na arquibancada amarela, setor atrás do gol de entrada do estádio.

Para o jogo diante do Fluminense, próximo compromisso pelo Brasileiro, por exemplo, o ingresso para a arquibancada laranja, atrás do outro gol, custa R$ 30, três vezes mais do que o setor amarelo. No meio do campo, a entrada sobe para R$ 40.

"Essa parte do estádio vem tendo uma aceitação muito grande do público, principalmente das famílias, que têm lotado o setor. Considerando que o futebol é democrático, atinge todas as faixas da população, no nosso estádio podemos manter a nossa filosofia de que todos os poderes aquisitivos podem ser atendidas", comentou João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol do São Paulo.

No total, o setor amarelo pode receber até 9 mil pessoas, que pagarão, também no Paulistão, R$ 10 pelo ingresso inteiro e R$ 5 pela meia entrada. "Definimos o regulamento do Campeonato Paulista de 2013. E a preocupação que o São Paulo tinha foi desfeita. Conseguimos com a Federação Paulista manter o setor especial, de preços baixos", comemorou o dirigente. Tradicionalmente, a federação impõe um preço mínimo dos ingressos da competição.