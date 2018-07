MORUMBI 'VAZIO' LEVA SÃO PAULO A TENTAR SOLUCIONAR VENDAS

Nos últimos anos, os grandes clubes do País incrementaram seus programas de sócios-torcedores. A principal motivação para quem gosta de futebol, claro, são as facilidades e prioridades para a compra de ingressos. O chamado "torcedor comum" terá cada vez mais dificuldade para acompanhar o time do coração nos estádios.

Um bom exemplo é o Palmeiras, que penou para se adequar. Há mais de 20 anos, em 1994, o clube vendeu um carnê com ingressos de arquibancada para todos os jogos do time como mandante no Paulistão. A iniciativa foi um sucesso, mas não teve continuidade. Doze anos depois, em dezembro de 2006, o clube lançou a "Onda Verde", e mais de quatro mil torcedores rapidamente se associaram, mas o projeto foi abandonado.

No final de 2009, o atual programa, "Avanti", foi lançado mas sem tanto apelo, o torcedor Alviverde não "comprou a ideia". Em 2012, antes da segunda partida da decisão da Copa do Brasil, a diretoria remodelou o projeto e ganhou cerca de nove mil clientes.

No final de 2013, o clube montou uma estrutura melhor e a resposta foi boa – fechou o ano com 40 mil sócios-torcedores, navegou no sucesso da inauguração do Allianz Parque e está perto da marca dos cem mil sócios-torcedores no País. Para comercializar os ingressos, o clube usa a plataforma do site futebolcard.com, e quase não se tem notícias de problemas na hora da compra. O plano rendeu ao Palmeiras R$ 10 milhões em 2014 e neste ano deve dar ao clube mais de R$ 20 milhões.

Outro clube paulista bem estruturado em relação aos sócios-torcedores é o Corinthians. O programa do clube, o "Fiel Torcedor", teve sua explosão na campanha do time na Libertadores de 2012 – basicamente, apenas associados conseguiram ingressos para os jogos do clube no Pacaembu. Hoje, a base de dados conta com pouco mais de 83 mil torcedores.

No Santos, além da facilidade para comprar ingressos, ser "Sócio Rei" é vantajoso para os torcedores que desejam participar da vida política do clube. Isso por que o programa é o único dos grandes paulistas que dá direito ao voto nas eleições.

PALMEIRAS

Nome: Avanti

Sócios-torcedores: 98.812

Site: socio-palmeiras.futebolcard.com/

Planos: São seis categorias, com pagamentos mensais: (bronze (R$ 9,99), prata (R$ 19,99), ouro (R$ 69,99), platina (R$ 139,99), esmeralda (R$ 299,99) e diamante (R$ 599,99). Cada uma dá direito a prioridade na compra do ingresso e pode render descontos ou gratuidade nos bilhetes.

CORINTHIANS

Nome: Fiel Torcedor

Sócios-torcedores: 83.356

Site: www.fieltorcedor.com.br/

Planos: São três planos anuais, com opção de pagamentos em até 10 parcelas. O 'Minha Vida' custa R$ 160, o 'Minha História' fica em R$ 480 e o 'Meu Amor' sai por R$ 720. Cada plano tem um desconto específico na compra dos ingressos, além de prioridade para adquirir o bilhete.

SANTOS

Nome: Sócio Rei

Sócios-torcedores: 57.052

Site: www.sociorei.com.br/

Planos: O torcedor pode escolher entre quatro tipos, com pagamentos anuais: 'Oficial' (R$ 235), 'Prata' (R$ 380), 'Ouro' (750) e 'Diamante' (1.200). Além de descontos em ingressos e produtos do clube, o maior diferencial do programa é que cada sócio-torcedor tem o direito a voto nas eleições presidenciais do clube.

SÃO PAULO

Nome: Sócio Torcedor

Sócios-Torcedores: 51.219

Site: http://www.sociotorcedor.com.br/

Planos: São três modalidades. O 'Sou Tricolor', com R$ 12 por mês, o 'Standard', por R$ 30 e o 'Premium', por R$ 100. Todos oferecem preferência na compra de ingressos, mas apenas os dois últimos possibilitam adquirir os bilhetes com desconto para os setores do estádio.