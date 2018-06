Moses visa retomar a confiança da Nigéria: 'Vamos nos recuperar'

A Nigéria junta os cacos da derrota para a Croácia por 2 a 0, no último sábado, na estreia da Copa do Mundo, e tenta se restabelecer para o duelo contra a Islândia, nesta sexta-feira, às 12 horas (de Brasília), em Volgogrado, na sequência do Grupo D.

O grupo não treinou neste domingo - apenas retornou de Kaliningrado, local da partida, para Essentuki, onde faz a sua preparação. Mas, ao menos psicologicamente, já começou a trabalhar para o segundo jogo.

Um dos destaques da seleção nigeriana, o meia Victor Moses usou as redes sociais para retomar a confiança da equipe e dos torcedores. "Estou decepcionado com o resultado, mas vencemos juntos e perdemos juntos. Vamos nos recuperar e ficar prontos para lutar novamente. Estamos trabalhando duro para acertar as coisas", postou em seu Twitter.

O zagueiro Troost-Ekong também divulgou mensagem de otimismo. "Não foi a estreia que desejamos. O time agora está focado e preparado para o próximo jogo. Vamos nos recuperar", escreveu o jogador, que cometeu o pênalti que resultou no segundo gol croata.

A Nigéria vai para cima da Islândia em busca da vitória para depois tentar sacramentar a classificação às oitavas de final contra a Argentina, no dia 26, em São Petersburgo.