Motherwell vence e Rangers perde a chance de voltar à primeira divisão da Escócia

Os recordistas de títulos na Escócia, com 54 conquistas, passaram por problemas financeiros que levaram o clube à quarta divisão escocesa e, 2012. O Rangers conseguiu desde então duas promoções consecutivas e se qualificou para disputar o playoff para retornar à primeira divisão escocesa na próxima temporada.

Mas a recuperação parou por aí. O Rangers perdeu a primeira partida do playoff por 3 a 1 para o Motherwell na última quinta-feira e sofreu a derrota por 3 a 0 neste domingo, terminando a série com 6 a 1 no placar agregado a favor de seu adversário.

Após o apito final, o tunisiano Bilel Mohsni, do Rangers e da seleção da Tunísia, partiu para a agressão com chutes e socos contra Lee Erwin, do Motherwell, iniciando uma confusão geral. Mohsni, Erwin e o subsituto pelo Motherwell, Fraser Kerr, foram expulsos no túnel de saída do gramado.