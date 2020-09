'Motiva demais a gente vencer um grande técnico como o Sampaoli', afirma Cuca

Cuca não escondeu a satisfação de vencer o Atlético-MG, nesta quarta-feira à noite, por 3 a 1, na Vila Belmiro, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico santista, enfrentar um time orientado pelo argentino Jorge Sampaoli é uma motivação especial.

"Motiva demais a gente enfrentar e vencer um grande técnico como o Sampaoli. Um cara com ideias novas, sangue nas veias, que arma tão bem suas equipes", disse o treinador santista, em entrevista após o jogo. "O Atlético vai disputar o título. É um time que vende muito caro suas derrotas, pois sabe do potencial que eles têm na competição."

Cuca não perdeu a oportunidade de mais uma vez pedir para que a diretoria vá em busca de reforços, mas destacou o desempenho, principalmente dos jogadores mais jovens. "Foi muito difícil armar o time. Não podia armar, pensando no Atlético. Tinha que fazer algumas improvisações e tive uma resposta muito boa dos garotos. Isso deixa a gente muito feliz e tenho certeza de que o torcedor também está satisfeito com o que viu em campo."

Jogadores como Madson, Alex, Dercik e Ivonei foram elogiados nominalmente pelo treinador. "É muito bom você terminar um jogo tão difícil como esse com um time desse em campo. Ninguém, reclama da situação do clube, de salários atrasados, aqui temos união. Dos mais veteranos com os jovens. Os garotos entraram em uma barca difícil e se saíram muito bem."

O trabalho atacante Marinho, que com os dois gols marcados tornou-se o artilheiro do Brasileirão, também foi destacado pelo treinador. "Ele é um líder para este time que tem média de 23 anos de idade. É uma referência para o grupo e sua participação nos jogos tem sido muito importante."