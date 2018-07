Motivação do Atlético-MG é eliminar o São Paulo na Copa Libertadores

BELO HORIZONTE - Muitos torcedores do Atlético-MG acreditam que a equipe precisa se esforçar para derrotar o São Paulo, ou pelo menos para conseguir um empate, porque é importante eliminar o time paulista da Libertadores. E não por uma mera questão de rivalidade, mas por uma razão mais pragmática: se o São Paulo se classificar, certamente vai enfrentar o Atlético nas oitavas de final e os mineiros não desejam enfrentar um time tão tradicional logo na primeira rodada do mata-mata.

Os jogadores atleticanos pensam da mesma maneira, como deixou claro nesta terça o atacante Diego Tardelli. "A gente não pode deixar o São Paulo se classificar", disse o atleta revelado pelo clube do Morumbi. "Quando chega à fase de mata-mata, o São Paulo cresce, é forte, eu sei como é, vai ser o jogo da vida deles. Então, a gente tem de matar o São Paulo na casa deles."

Outro jogador do Atlético que conhece muito bem o São Paulo é Richarlyson, que viveu os melhores anos de sua carreira no clube tricolor. E ele também acredita que eliminar os são-paulinos hoje será um ótimo negócio para sua equipe. "O São Paulo é um time que tem camisa, tem força, tradição, pode crescer se passar para a próxima fase. Não podemos dar chance", disse o lateral, que deverá ficar no banco de reservas hoje.

UM DESFALQUE

O único jogador que não está à disposição do técnico Cuca é o atacante Bernard, que se recupera de lesão. Isso, no entanto, não é exatamente uma boa notícia para o São Paulo, já que Luan, seu substituto, entrou muito bem na equipe.

O volante Leandro Donizete, que sofreu uma leve torção no tornozelo esquerdo na segunda-feira, treinou normalmente nesta terça e foi confirmado na equipe que vai entrar no gramado do Morumbi nesta quarta-feira à noite.