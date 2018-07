Motivação do Atlético-MG é tirar rival da Libertadores Muitos torcedores do Atlético Mineiro acreditam que a equipe precisa se esforçar para derrotar o São Paulo, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio do Morumbi, ou pelo menos para conseguir um empate, porque é importante eliminar o time paulista da Copa Libertadores. E não por uma mera questão de rivalidade, mas por uma razão mais pragmática: se o São Paulo se classificar, certamente vai enfrentar o Atlético nas oitavas de final e os mineiros não desejam enfrentar um time tão tradicional logo na primeira rodada do mata-mata.