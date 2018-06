Motivada por vitória em dérbi, Ponte inicia preparação para pegar Flamengo

A euforia pela vitória no clássico campineiro sobre o Guarani, por 3 a 2, no último sábado, no Brinco de Ouro, ainda domina a Ponte Preta. O técnico Doriva acredita que o time tem tudo para entrar de vez na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro da Série B.

"Fico muito feliz pela vitória e por reentrar na Série B. Ganhar um dérbi é importante, mas para nós significa ainda mais: reentramos na Série B. Nossa mentalidade tem de ser essa. Tivemos alguns jogos ruins no início e queremos ocupar as primeiras colocações. Agora estamos neste caminho", disse Doriva. Com seis pontos, o time campineiro está na oitava colocação.

A Ponte Preta espera aproveitar o embalo para surpreender o Flamengo nesta quinta-feira, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Campinas, o time carioca ganhou por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.

Doriva vai precisar quebrar a cabeça para definir a Ponte Preta. Os zagueiros Reginaldo e Léo, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e os atacantes André Luis e Roberto são desfalques porque já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil. Já o lateral Orinho foi vetado pelo departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa.