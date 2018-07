Motivado, Cristiano Ronaldo já foca novo jogo contra o Barcelona

BARCELONA - Depois de marcar dois gols e ajudar o Real Madrid a vencer o Barcelona por 3 a 1, em pleno Camp Nou, na última terça-feira, quando o time comandando por José Mourinho garantiu vaga na final da Copa do Rei, Cristiano Ronaldo já está focado no confronto que o time voltará a travar com o rival, neste sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Embora a vantagem do time catalão seja grande na liderança da tabela, o astro português garantiu estar motivado para enfrentar o arquirrival mais uma vez, pois será uma nova chance de derrotar o poderoso adversário. "Jogando contra o Barcelona sempre há motivação. Teremos uma partida em casa e temos de seguir jogando assim", ressaltou o atacante, em entrevista coletiva após o triunfo na casa do Barça.

Cristiano Ronaldo também exaltou a grande atuação do Real, que chegou a abrir 3 a 0 no placar, após ter fechado o primeiro tempo vencendo por 1 a 0. "Foi uma partida muito boa para nós. Jogamos muito bem do primeiro até o último minuto, estivemos muito sérios. Tivemos uma grande atitude e jogamos melhor. Marcar três gols aqui é muito complicado. Dou os parabéns à equipe porque fez uma partida enorme", comemorou.

O jogador ainda festejou o fato de que pela sexta vez consecutiva fez gols atuando no estádio do Barcelona. "Me sinto muito confortável jogando neste campo. Além disso, tenho sempre a ajuda dos meus companheiros, que me permitem marcar gols. Entrar na história por marcar aqui tantas vezes seguidas é algo bonito e estou orgulhoso de escrever uma página na história do futebol espanhol", enfatizou.

Classificado para a final da Copa do Rei, o Real Madrid ocupa a terceira posição do Campeonato Espanhol, com 52 pontos, enquanto o Barça é o líder disparado, com 68, e Atlético de Madrid está com 56 na vice-liderança.