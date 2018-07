Motivado por fim de jejum, Fluminense já pensa em 'guerra' contra o Grêmio Animado pelo fim do jejum de oito partidas sem vitórias no Campeonato Brasileiro após bater o Goiás por 2 a 0 no Maracanã, o Fluminense agora volta as suas atenções para uma outra competição, pois na próxima quarta-feira vai encarar o Grêmio em Porto Alegre, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O time encara a partida como uma "guerra" e lembra que o torneio é a última chance para o Fluminense ainda ser campeão em 2015.