Motivado, Sport quer novo passo na luta contra degola

O Sport entra na 35ª rodada com 36 pontos, quatro atrás do Bahia, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Por isso, uma vitória neste domingo mantém o time pernambucano vivo na competição e ainda serve para acabar com as esperanças do Figueirense, que ocupa o penúltimo lugar com apenas 29 pontos.

Consciente da importância do jogo, a torcida do Sport foi em grande número ao aeroporto do Recife na sexta-feira para dar seu apoio ao time antes do embarque para Florianópolis. "Esse apoio é muito importante para a gente. Já estamos motivados, mas, quando nos deparamos com isso, só aumenta", diz o volante Tobi.

Para encara o Figueirense, o técnico Sérgio Guedes segue sem poder contar com o goleiro Magrão, que se recupera de contusão muscular na coxa direita e completará cinco jogos afastado - assim, Saulo continua no time. Com dores musculares, o atacante Gilsinho viajou com o grupo, mas pode dar lugar a Henrique.