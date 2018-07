Moto Club bate Fortaleza e dá chance ao CSA de disparar na liderança da Série C

Não deu certo o plano do Fortaleza de buscar a liderança do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado. O time cearense não esperava ter pela frente um aguerrido Moto Club lutando contra o rebaixamento e que venceu por 1 a 0 o jogo realizado no Castelão, em São Luis. Este foi um dos jogos que abriram a nona rodada.

O resultado foi muito comemorado pelos jogadores e torcedores do Moto Club, que viveu uma semana tumultuada. O técnico Leston Junior entregou o cargo alegando falta de condições de trabalho e o time foi dirigido por Marcinho Guerreiro.

Apesar da vitória, o time maranhense ainda está na zona de rebaixamento do Grupo A, com oito pontos, em penúltimo lugar. O Fortaleza permanece na vice-liderança, com 14 pontos, três atrás do CSA, que domingo enfrenta em casa o Cuiabá e pode disparar na ponta.

Dois jogos foram disputados pelo Grupo B, que está ainda mais equilibrado. Em Bragança Paulista, na estreia do técnico Roberto Fonseca, o Bragantino empatou sem gols com o Tupi. O time da casa continua na penúltima posição, agora com dez pontos, enquanto a equipe mineira soma 13 pontos e ocupa a vice-liderança porque tem menor saldo positivo de gols do que o Botafogo-SP: 6 a 1.

No interior de Minas Gerais, o Tombense venceu o Macaé por 2 a 1, indo para a terceira posição, com 13 pontos e saldo zero. O Macaé fica com dez pontos, em sétimo lugar. São Bento e Ypiranga estão atrás com 12 pontos cada e ainda vão entrar em campo na rodada.

Confira os jogos desta 9.ª rodada da Série C:

Sábado

Tombense 2 x 1 Macaé

Bragantino 0 x 0 Tupi

Moto Club 1 x 0 Fortaleza

Domingo

11h - Volta Redonda x São Bento

15h - Ypiranga-RS x Botafogo-SP

16h - CSA x Cuiabá

Botafogo-PB x Sampaio Corrêa

18h - Remo x Salgueiro

Segunda-feira

20h30 - Confiança x ASA

21h - Mogi Mirim x Joinville