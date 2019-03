Moto Club x Fortaleza: veja onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Moto Club e Fortaleza jogam às 16h (de Brasília), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, pela sétima e penúltima rodada da Copa do Nordeste.

Moto Club x Fortaleza terá transmissão do SBT (para o Nordeste) e do canal online Live FC. O Moto Club soma sete pontos, mas é o lanterna do Grupo B. Enquanto o Fortaleza tem nove e é o líder do Grupo A.

O regulamento da Copa do Nordeste determina que times de um grupo enfrenta o do outro grupo. O problema é que isso fez com que as equipes do Grupo A tivessem muito mais pontos que os do Grupo B. O Moto Club, por exemplo, é o lanterna do Grupo B, mas seria o terceiro do A e com chances de assumir a liderança nesta rodada.

Na rodada passada da Copa do Nordeste, o Moto Club empatou por 0 a 0 com o Salgueiro-PE. No Maranhense, a equipe também ficou no empate sem gols com o Maranhão, terça-feira passada.

Já o Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Ceará, na Copa do Nordeste, e derrotou o Floresta por 2 a 1, na quarta-feira, pelo Cearense.