Moto Club x Vitória: onde assistir ao vivo a partida pela Copa do Brasil

Moto Club e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, às 22h15, no estádio Castelão, em São Luis, no Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil. Com a estreia na competição continental, os dois clubes chegam ao seu terceiro torneio só nesta temporada. Antes, já jogaram a Copa do Nordeste e seus estaduais.

Onde assistir Moto Club x Vitória?

Moto Club x Vitória não terá transmissão de nenhuma emissora de TV e nem canal online que tenha direitos de transmissão. O classificado deste confronto vai encarar na próxima fase o vencedor de Galvez-AC x ABC-RN, que também jogam nesta quarta-feira, a partir das 20h30.

Na última rodada do Campeonato Baiano, o Vitória poupou alguns titulares e empatou por 2 a 2 com o Bahia de Feira, resultado que o deixou na segunda colocação, com 11 pontos. Já o Moto Club vive um grande momento, pois é o líder do Campeonato Maranhense, com 12 pontos, e tendo 100% de aproveitamento na competição estadual.